В III квартале ВВП Китая вырос на 6,7%

Государственное статистическое управление КНР сообщило о росте экономики в III квартале на 6,7%. Как сообщает «Интерфакс», динамика ВВП совпала с ожиданиями рынка. В сообщении отмечается, что этот показатель равен данным предыдущих кварталов года.

В квартальном измерении ВВП Китая вырос на 1,8% против роста на 1,9% во II квартале.

В плане экономического развития Китая был заложен прогноз роста экономики в 2016 г. на уровне 6,5% - 7%. По итогам 2015 г. ВВП Китая вырос на 6,9%.

Госуправление предупреждает, что сохраняются «многочисленные факторы нестабильности» в экономике, которая находится сейчас в периоде трансформации. В целом чиновники считают экономику стабильной и указывают, что опасения о возможности замедления роста пока не оправдываются несмотря на исчерпание прежних факторов ее роста. В условиях сокращения экспорта выросло внутреннее потребление.