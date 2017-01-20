Минэкономразвития ожидает рост ВВП России в 2017 году на уровне 1,5-2%

Рост ВВП России в 2017 г., согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 1,5-2%, заявил глава ведомства Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Орешкин заявлял журналистам, что в случае сохранения текущих котировок цен на нефть рост ВВП по итогам года может составить 2%.

Первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сообщал, что средний рост российской экономики в ближайшие пять лет составит 1,5% в год. Согласно текущему прогнозу фонда, обнародованному еще в октябре, рост мировой экономики в 2017 г. составит 3,4%, а в 2021 г. - 3,8%. Рост ВВП России в 2017 г. МВФ ожидает на уровне 1,1%, а в 2021 г. - 1,5%, что в 2,5 раза медленнее темпов роста мировой экономики.