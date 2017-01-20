Медведев утвердил план поддержки экономики на 2017 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики на 2017 г.

«По итогам двух совещаний, которые у нас были 10 и 17 января, я подписал документы, а именно утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в нашей стране в текущем году, и поручения», - заявил на совещании по развитию дорожного хозяйства Медведев.

По его словам, прежде всего меры касаются поддержки промышленности, что должно оказать положительное влияние на темпы развития экономики. «Объем поддержки промышленности установлен в размере до 107 млрд руб.», - добавил премьер-министр.

Согласно материалам кабмина план состоит из 16 пунктов и предусматривает субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий легкой промышленности.

Кроме того, предполагается докапитализация Фонда развития промышленности на 17,4 млрд руб., которая должна быть осуществлена до конца апреля.