Часть материнского капитала в 2017 году можно будет получить в виде единовременной выплаты

Минтруд, а также Минфин и Минэкономразвития к апрелю определятся, целесообразно ли выдавать часть средств материнского капитала в виде единовременной выплаты, следует из поручения премьер-министра Дмитрия Медведева.

Материнский капитал в 2017 г. составляет 453 000 руб. В прошлом году правительство отказалось от его индексации на «трехлетку» из-за «сложной экономической ситуации». Использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, покупку земли и ряд других нужд.

материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, покупку земли и ряд других нужд.

В 2009 г. в качестве антикризисной меры гражданам разрешили получать единовременную выплату из материнского капитала на любые расходы наличными. В 2009 и 2010 гг. она составляла 12 000 руб. Позже она была отменена и снова введена в кризис 2015 г. В прошлом году сумма единовременной выплаты составляла 25 000 руб.