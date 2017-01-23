Трамп пригрозил американским компаниям “очень большим” налогом

Президент Дональд Трамп в свой первый рабочий день встретился с руководителями крупных американских промышленных компаний и пообещал препятствовать выводу производства за границу. «Если вы идете в другую страну и решаете, что собираетесь закрыть [завод в США] и избавиться от 2000 человек или 5000 человек, <…> мы собираемся ввести очень большой пограничный налог на продукцию, когда она будет поставлена [в США], что я считаю справедливым», – заявил он. Одновременно он пообещал смягчение регулирования и «преимущества» для компаний, открывающих производство внутри страны. Трамп также повторил данное во время предвыборной кампании обещание урезать регулирующие нормы на 75%, но, как и тогда, не сообщил никаких подробностей того, как и в какой области это может быть сделано.

Среди тех, кто встречался с президентом, были, в частности, гендиректор Tesla Илон Маск и гендиректор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, сообщает Financial Times, а также Марк Филдс, гендиректор Ford Motor, которая отказалась от планов построить в Мексике завод за $1,6 млрд после критики со стороны Трампа.