Объем безвозмездных поступлений из бюджета России в Крым вырос на 20,5% в 2016 году

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 г. вырос на 20,5% - до 79,7 млрд руб., сообщила в интервью ТАСС министр финансов региона Ирина Кивико.

В частности, по ее словам, объем субсидий, выделенных республике из федерального бюджета, в прошлом году вырос на 88,5% - до 34,7 млрд руб., объем иных межбюджетных трансфертов - на 64% - до 4,1 млрд руб. В качестве дотаций Крыму федеральный бюджет в прошлом году выделил 38,1 млрд руб., что на 8,7% меньше, чем в 2015 г. Также снизился объем субвенций на 20,2% - до 2,7 млрд руб., уточнила Кивико.

По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Крыма в прошлом году составили 40,6 млрд руб., что на 29,2% больше чем, в 2015 г. «Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 г. исполнена на 131,3 млрд руб., что больше по сравнению с 2015 г. на 31,1 млрд руб.», - добавила Кивико.

Как сообщалось, размер дефицита консолидированного бюджета Крыма на 2016 г. составил 19,3 млрд руб.