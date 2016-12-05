Правительство увеличило финансирование федеральной целевой программы Крыма на 8,7%

Правительство пересмотрело параметры федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2021 г. Финансирование программы увеличено на на 8,7% до 769,5 млрд руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Правительство утвердило обновленную редакцию Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Объем ее финансирования увеличен почти на 60 млрд руб. (до 769,5 млрд руб.)», - передает его слова ТАСС.

Ранее объем расходов по программе был одобрен на уровне 707,5 млрд руб., из них средства федерального бюджета - 679,1 млрд руб., деньги из внебюджетных источников - 28,38 млрд руб.

По словам Шеремета, увеличение финансирования программы развития Крыма проходит на фоне сокращения других региональных программ (Северного Кавказа и Дальнего Востока).