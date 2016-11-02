Госдума во втором чтении одобрила поправки в бюджет-2016

Госдума одобрила во втором чтении проект поправок в федеральный бюджет 2016 г. Поправками ко второму чтению предлагается увеличить антикризисный фонд правительства на 8,4 млрд руб. за счет остатков бюджетных ассигнований. Таким образом, этот фонд будет увеличен до 14,4 млрд руб.

В рамках второго чтения были сокращены средства резервного фонда. Изначально Минфин предлагал использовать не более 1 трлн руб. из фонда, если в бюджет не поступят в 2016 г. деньги от приватизации госпакетов акций «Башнефти» и «Роснефти», а также если Фонд обязательного медицинского страхования получит право не возвращать в бюджет России в 2016 г. дотацию на сбалансированность в размере 91,2 млрд руб. Во втором чтении эта сумма была сокращена до 705 млрд руб. Замминистра финансов Алексей Лавров объяснил, что это изменение связано с тем, что средства от продажи госпакета «Башнефти» уже поступили в бюджет.

Поправками также будут перераспределены средства внутри Минобороны. В частности, 47,7 млрд руб. будут перераспределены на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, свыше 21 млрд руб. будет направлено на строительство объектов в Крыму и арктической зоне. Еще 1 млрд руб. предлагается направить на обеспечение военнослужащих постоянным жильем.

За счет экономии средств Росавиации поправками предлагается увеличить на 7,3 млрд руб. бюджетные ассигнования Росжелдору для реализации проектов, связанных со строительством железной дороги в обход Украины.

Помимо этого законопроект в первом чтении сокращал средства, направляемые Росавтодору, на 8,1 млрд руб. Поправками ко второму чтению правительство предлагает вернуть Росавтодору 2,4 млрд руб. «в целях сохранения реализации начатых проектов, связанных со строительством дорог», сообщил на заседании замминистра финансов Алексей Лавров.

Кроме того, согласно поправкам ко второму чтению в случае отчуждения в 2016 г. «Роснефтегазом» акций «Роснефти» вся сумма средств, полученных «Роснефтегазом», подлежит перечислению в бюджет в 2016 г. в счет выплаты дивидендов на акции в 2017 г. по итогам 2016 г.

Законопроект также дополнительно направляет в Пенсионный фонд 204 млрд руб.

Основные бюджетные параметры остались прежними: дефицит бюджета увеличивается до 3,66% ВВП, или 3,034 трлн руб., с 3% ВВП, или 2,360 трлн руб. В законе о бюджете повышена оценка объема ВВП в 2016 г. до 82,815 трлн руб. Показатель инфляции, который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8% с 6,4%. Цена нефти снижена с $50 за баррель до $41 за баррель.

Уровень доходов бюджета с учетом поправок составит в 2016 г. 13,368 трлн руб. по сравнению с первоначально утвержденными 13,738 трлн руб. Одновременно с понижением оценки доходов увеличивается объем расходов - с 16,098 трлн руб. до 16,403 трлн руб.

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 9 ноября.