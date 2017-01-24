Дефицит бюджета США в 2017 году сократится до $559 млрд

Дефицит бюджета США в 2017 финансовом году, как ожидается, составит 559 млрд долларов, что ниже прошлогоднего показателя на 28 млрд. Соответствующий прогноз содержится в распространенном сегодня отчете Бюджетного управления Конгресса США.

Тем не менее, согласно изложенным в нем данным, бюджетный дефицит будет расти в течение 10 лет. «После продолжающегося сокращения в течение нескольких лет дефицит федерального бюджета, как ожидается, будет расти ближайшее десятилетие», - говорится в документе.

Специалисты бюджетного управления также указали, что ожидаемый рост экономики в текущем году составит 2,3%, а в 2018 г. окажется на уровне 2%. При этом, по прогнозам экспертов ведомства, «рост экономики в течение предстоящего десятилетия может оказаться самым скромным со времени окончания рецессии в 2007-2009 гг.».

Президент США Дональд Трамп ставит своей целью добиться роста ВВП Соединенных Штатов на уровне 4% в год за счет сокращения расходных статей бюджета и налоговых маневров. Между тем, по мнению специалистов, это может поднять инфляцию выше 2%, установленных Федеральной резервной системой США.