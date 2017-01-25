Оборот розничной торговли в России в 2016 году сократился на 5,2%

Оборот розничной торговли в России в 2016 г. сократился на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 г. - до 28,137 трлн руб., в декабре – на 5,9%, до 2,899 трлн руб., говорится в оперативном докладе Росстата.

В месячном выражении оборот ритейла в декабре продемонстрировал рост на 18,3%.

В ноябре показатель снизился на 4,1% в годовом выражении и на 0,9% в месячном.

В 2016 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, а также табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3% (как и в 2015 г.).

В декабре 2016 г. эти показатели находились на уровне 48,5% и 51,5% (в декабре 2015 г. - 48,8% и 51,2% соответственно).