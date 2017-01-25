Fitch прогнозирует ускорение роста мировой экономики до 2,9% в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП до 2,9% в 2017 г. по сравнению с 2,5% в 2016 г., говорится в сообщении агентства.

Основными факторами ускорения роста будут восстановление инвестиций в США, мягкая денежно-кредитная политика центробанков развитых стран и окончание рецессии в Бразилии и России.

В то же время подъем экономики еврозоны в текущем году может замедлиться до 1,4% с 1,6% в 2016 г., темпы роста ВВП Китая - до 6,4% с 6,7%.

Между тем агентство отмечает, что рекордное число суверенных рейтингов (21%) имеют «негативный» прогноз. Есть опасения, что в 2017 г. число понижений рейтингов стран в третий раз подряд превысит количество повышений.