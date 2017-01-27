Правительство сократит расходы на научно-технический комплекс на 25 млрд рублей

Правительство хочет сократить на 25 млрд руб. расходы на программу развития научно-технологического комплекса в 2017–2019 гг., в том числе расходы на научные исследования будут уменьшены на 19 млрд руб. Это сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства. Портал сравнивает приведенные в нем цифры с показателями федеральной целевой программой развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 гг. ФЦП прописывает, что до 2020 г. на развитие науки и технологий должно быть потрачено 228,7 млрд руб., в том числе 187,2 млрд руб. из федерального бюджета. Теперь кабмин предлагает сократить общую стоимость программы до 203,7 млрд руб., из которых бюджетные средства - 168,3 млрд руб.

В первую очередь предлагается сэкономить на исследованиях, «направленных на решение комплексных научно-технологических задач», следует из пояснительной записке к проекту. Что это за исследования, там не уточняется, но их финансирование предполагается урезать больше чем на треть в 2017 г. и вдвое - в 2018–2019 гг. Затраты на разработку научной продукции и технологий предлагается сократить в среднем на треть, финансирование прикладных научных исследований для развития отраслей экономики предлагается не менять. Также правительство хочет сократить финансирование поддержания материально-технической инфраструктуры, популяризации науки и организации международных научных мероприятий и участия в них.

Расходы на капитальные вложения - строительство, ремонт и техническое оснащение институтов - предлагается увеличить на 7,2 млрд руб. РБК упоминает такие планы в отношении Курчатовского института, МЭИ, МИФИ.

Все эти предложения связаны с необходимостью привести ФЦП в соответствие с федеральным бюджетом, объяснили РБК в пресс-службе Минобрнауки. Там добавили, что несмотря на эти меры финансирование науки в целом в ближайшие годы увеличится. На развитие науки и технологий в 2017 г. потратят на 8,5 млрд руб., или на 5,6%, больше, чем в прошлом; ожидается, что в дальнейшем господдержка будет расти на 8–10%в год. В целом на науку гражданского назначения в 2017 г. потратят на 65,4 млрд руб. (22,9%) больше: 351,2 млрд руб. против 285,8 млрд руб. в 2016 г.