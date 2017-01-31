Кудрин: Покупки валюты Минфином «мягко» ослабят курс рубля

Покупка Минфином валюты на рынке приведет к ослаблению курса рубля, затем он стабилизируется, считает экс-глава ведомства Алексей Кудрин.

«Эксперты уже высказались по этому поводу. И большинство понимают, что если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать - до уровня 63-64 руб. за доллар», - сказал он во вторник.

«Но это только один фактор, конечно, в это время будут действовать и другие. Тенденция на мягкое снижение, но в общем, скорее всего, он (курс) останется впоследствии стабильным. Я в целом согласен (с мнением экспертов), что будет мягкое снижение, затем - стабилизация», - отметил он.

Минфин 25 января 2017 г. заявил о том, что с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением Банка России.