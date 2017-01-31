Операции Минфина по покупке валюты могут ослабить рубль на 5–10% – «Сбербанк CIB»

Операции Минфина России по покупке валюты на рынке при нынешних ценах на нефть могут привести к ослаблению рубля не более чем на 5–10%, говорится в аналитическом обзоре «Сбербанк CIB».

Также расчеты аналитиков «позволяют предположить, что при ослаблении рубля на 10% инфляция может ускориться на 1,3 п. п. и жесткая денежно-кредитная политика должна нивелировать такой инфляционный эффект», отмечается в обзоре.

По мнению экспертов, ослабление российской валюты, возможное в связи с валютными операциями Минфина, может полностью свести на нет позитивный эффект от замораживания бюджетных расходов и замедления инфляции. Вместе с тем возможное падение рубля до «справедливых» уровней посредством операций Минфина и сохранение высоких процентных ставок, вероятно, полностью согласуются с политикой Банка России, говорится в обзоре.

«Покупка иностранной валюты обеспечит дополнительный приток рублевой ликвидности, однако у Центробанка есть инструменты, позволяющие стерилизовать ее избыток. Следовательно, разрыв между рыночными ставками и ключевой ставкой ЦБ, вероятнее всего, останется приблизительно таким же, как и сейчас, и валютные интервенции не повлекут за собой смягчения монетарных условий», – считают аналитики «Сбербанк CIB».

Как написала в понедельник газета «Коммерсантъ», Минфин настаивает на снижении текущего курса рубля на 10%. Агентство Reuters опубликовало расчеты Минфина по основным параметрам бюджета в зависимости от применения бюджетного правила, отмечает издание. Исходя из расчетов Минфина при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$, дефицит бюджета – 3,1% ВВП, траты резервных фондов – 1,8 трлн руб. При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов – 464 млрд руб. При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.