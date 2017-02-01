Песков переадресовал вопрос о пенсионном возрасте правительству

За ответом на вопрос о повышении пенсионного возраста нужно обращаться к правительству, которое ранее уже опровергало информацию о планах повышения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос, который находится в компетенции правительства. Если я правильно понимаю, правительством уже были даны соответствующие комментарии с опровержениями. Рекомендую за дальнейшими пояснениями обращаться в Белый дом», — сказал Песков.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста, так как время для этого еще не пришло. Топилин уже заявлял, что повышения пенсионного возраста в России в 2017 г. не будет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев летом также сообщал, что на данный момент каких-либо решений о повышении пенсионного возраста не принималось. По его словам, приблизительно 90% россиян отрицательно относятся к возможности повышения пенсионного возраста в России. «Но мы должны учитывать, что в нашей стране, слава богу, растет продолжительность жизни», - отметил премьер. Медведев отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин сейчас составляет 67 лет, хотя еще несколько лет назад цифра была другой - 59 лет.