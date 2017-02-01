Германия обогнала Китай по размеру внешнеторгового профицита

Германия в 2016 г. заняла первое место в мире по размеру внешнеторгового профицита, вытеснив с этой позиции Китай, свидетельствуют данные немецкого Института экономических исследований (IFO). У ФРГ он составлял 268 млрд евро ($297 млрд), у КНР - около $245 млрд, согласно предварительным расчетам.

В 2015 г. Китай занимал по внешнеторговому профициту лидирующую позицию в мире, а Германия находилась на второй строчке.

Как заявило министерство экономики ФРГ, увеличение показателя в стране связано с процессами на глобальном рынке, а не с политическим вмешательством в рыночные механизмы. Ведомство предполагает, что уже в текущем году показатель активного сальдо торгового баланса Германии вновь снизится, сообщает Deutsche Welle. Самый большой дефицит в прошлом году был зафиксирован у США - $478 млрд, по расчетам IFO.