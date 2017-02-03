Путин увидел шансы «приподнять» покупательную способность

Комментируя снижение зарплат и покупательной способности, президент Владимир Путин сказал, что в этом году есть все шансы не только восстановить утраченное, но и чуть приподняться. Как сообщает сайт Кремля, он заявил это на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Речь шла о состоянии экономики этого региона.

Илюхин заверил президента, что регион стабильно выполняет майские указы, но «есть некоторое снижение по заработной плате». «Несмотря на то что мы её повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательная способность снизилась», - добавил он. Губернатор отметил, что на Камчатке проживают около 315 000 человек, а автомобилей зарегистрировано на сегодняшний день 211 000. Это также говорит о том, как живет население, считает он.

«Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», - заявил Путин.