Инфляция в январе в годовом выражении снизилась до 5,0%

Инфляция в России в январе 2017 г. несколько ускорилась из-за индексации тарифов на транспорт и составила 0,6% против 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г., сообщил в понедельник, 6 февраля, Росстат.

Инфляция при этом оказалась ниже ожиданий аналитиков и совпала с нижней границей прогноза Минэкономразвития: консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный «Интерфаксом» в конце месяца, равнялся 0,7%, министерство прогнозировало инфляцию в интервале 0,6-0,8%.

В январе 2016 г. инфляция равнялась 1,0%. Поэтому в годовом выражении инфляция в январе 2017 г., по данным Росстата, снизилась до 5,0% с 5,4% в декабре. Инфляция в годовом выражении уже в 2 раза меньше ключевой ставки ЦБ, которая равняется 10%.

Продовольственные товары в январе 2017 г. подорожали на 0,9% (в январе 2016 г.на 1,2%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,3% (на 0,6%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,5% (на 0,7% в январе 2016 г.).

Цены на бензин в январе выросли на 0,8%.

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце января-начале февраля, инфляция в 2017 г. составит 4,7%.