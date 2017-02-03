Ключевая ставка в 10% позволит достичь инфляции в 4% в 2017 году - Минэкономразвития

Минэкономразвития считает, что решение Центробанка России о сохранении ключевуой ставки на уровне 10% ожидаеми и поможет достичь инфляции 4% по итогам 2017 г., передает ТАСС.

«Важно снизить показатель инфляционных ожиданий, чтобы экономические субъекты поверили, что этот показатель всерьез и надолго. Необходимые структурные изменения будут предусмотрены комплексным планом действий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2017-2025 годы», - пояснили в ведомстве.