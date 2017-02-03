Центробанк замедлит снижение ставки из-за валютных операций Минфина

Центробанк на первом в этом году заседании совета директоров 3 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 10%, как и ожидал рынок, остальные процентные ставки также не изменились. Однако регулятор ужесточил риторику, сообщив, что перспективы снижения ставки в первом полугодии 2017 г. уменьшились. Это связано в том числе с необходимостью ограничить краткосрочные инфляционные риски, связанные с началом покупок регулятором валюты на рынке для Минфина, объяснил ЦБ в пресс-релизе.

Валютные операции Минфина на рынке в рамках переходного бюджетного правила не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики, пишет ЦБ. Фактически ЦБ сказал, что будет вынужден держать ставки высокими более продолжительное время, чтобы нивелировать эффект участия Минфина на валютном рынке, отмечает Александр Исаков из «ВТБ капитала». Операции Минфина могут ослабить рубль на 5-10%, отмечает Дмитрий Полевой из ING. Ослабление курса на 10% добавит инфляции 1,3 процентного пункта, посчитали аналитики «Сбербанк СIB», это примерно треть от таргетируемого ЦБ уровня 4%. По итогам 2016 г. инфляция снизилась до 5,4%, это минимум за всю 25-летнюю историю России.

Инфляция и инфляционные ожидания снижаются, отмечает ЦБ, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. В то же время снижение инфляции отчасти обусловлено действием временных факторов, внешнеэкономические и внешнеполитические условия остаются неопределенными, инфляционные ожидания инерционными: риски недостижения инфляцией 4% в этом году сохраняются, указывает ЦБ. К таким рискам он относит и начало покупок валюты для Минфина, но оговаривает, что это риски краткосрочные: в среднесрочной перспективе переход к бюджетному правилу будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и более предсказуемой и устойчивой динамике процентных ставок в экономике, сообщает ЦБ.

Осенью 2016 г. ЦБ заявил, что ставка не будет снижена до 2017 г., впервые дав четкий ориентир о будущей траектории ставки; в конце прошлого года ЦБ перенес вероятность снижения ставки на первое полугодие 2017 г. – скорее всего, на II квартал, уточняла тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

С одной стороны, продолжающееся замедление инфляции на фоне роста цены нефти и укрепления рубля создает условия для смягчения денежно-кредитной политики и высокую вероятность снижения ставки уже в марте, рассуждает Анатолий Шаль из JPMorgan. С другой - объявленные Минфином валютные интервенции, создающие риск ослабления рубля, и улучшение экономики, согласно последним данным Росстата, работают в противоположном направлении: ставка вряд ли будет снижена до июня, ожидает он.

В пятницу 3 февраля Минфин, как и обещал, опубликовал свои расчеты покупок валюты на февраль: они составят 113,1 млрд руб., или около $2 млрд за месяц, как и рассчитывали аналитики. Покупки валюты должны быть равны сумме дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от превышения нефтью цены отсечения в $40 за барр. Согласно формуле Минфина, через месяц он пересчитает, насколько его февральские покупки валюты совпали с фактически полученными за месяц дополнительными нефтедоходами, и учтет расхождение при покупках валюты в марте, либо увеличив их, если недокупил валюты, либо, наоборот, сократив.

Оценки годовых покупок варьируются у аналитиков от $17 до $25 млрд, в зависимости от цены нефти и курса рубля – оба показателя встроены в формулу Минфина, причем чем слабее рубль – тем больше покупки (и наоборот) при той же самой цене барреля.

Покупки валюты призваны предотвратить дополнительные бюджетные расходы, что поддерживает усилия ЦБ по таргетированию инфляции и, скорее, должно бы способствовать более быстрому снижению ставок, отмечает Наталья Орлова из Альфа-банка. Рынок переоценивает влияние покупок валюты Минфином на курс, считает она: рубль вернется в коридор 60-65 руб. за доллар, где и должен быть при текущей цене нефти. Однако эти интервенции, призванные ограничить укрепление рубля, фактически возвращают в повестку режим таргетирования курса, и нежелание правительства иметь курс рубля сильнее 60 руб. за доллар вряд ли совместимо с достижением инфляции в 4% в этом году, считает Орлова.

Снижение ВВП в 2016 г., по данным Росстата, составило лишь 0,2%, что намного меньше, чем ожидал ЦБ при такой же цене нефти. Столь позитивные статданные Центробанку еще потребуется отрефлексировать – в частности, соотнести с более сильным сокращением потребления, считает Дмитрий Полевой из ING. Намного менее глубокий спад означает и намного меньший запас восстановительного роста, полагает Орлова: после пересмотра Росстатом данных оказалось, что за 2015-2016 гг. экономика сократилась не почти на 4,5%, как предполагалось, а на 3%. Это ограничивает и потенциальные темпы ее восстановления – предполагалось, что они составляют около 1% в год, а теперь может оказаться, что они нулевые, не исключает она. Это ограничивает возможности для смягчения денежно-кредитной политики. По оценкам ЦБ, во втором полугодии 2016 г. квартальные темпы ВВП вышли из минуса в плюс, в 2017 г. ЦБ ожидает роста экономики, но его темпы останутся невысокими, отмечает регулятор.