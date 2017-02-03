ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. В пресс-релизе регулятора отмечается, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее.

«Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», — говорится на дайте ЦБ.

Действующая ставка на уровене 10% годовых была установлена 19 сентября 2016 г.