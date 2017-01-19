Вслед за Сбербанком крупные банки снижают ставки вкладов
- Людмила Коваль
- / Ведомости
Сбербанк с начала 2017 г., как и планировал, отказался от своего самого выгодного розничного онлайн-вклада «Доходный год» со ставкой 7,4-8% годовых. Теперь такие проценты доступны лишь состоятельным вкладчикам банка (для них в банке действуют специальные линейки вкладов).
Максимум, что Сбербанк сегодня готов платить розничными вкладчикам, — 6,95% годовых с учетом капитализации (в онлайне при вложении от 700 000 руб. на срок 6-12 мес.).
А во вторник Сбербанк урезал доходы и состоятельных валютных вкладчиков. Для них ставки полугодовых и годовых вкладов в долларах снизились в среднем на 0,2-0,3 процентного пункта, следует из данных, представленных банком. Ставки по долларовым вкладам для клиентов в рамках пакетов услуг «Сбербанк премьер» и «Сбербанк первый» с 17 января снижены в связи с завершением акции для вкладчиков, действовавшей с 19.12.16, поясняет представитель банка.
В декабре Сбербанк собрал богатый урожай денег населения. Средства физлиц увеличились за декабрь на 348 млрд руб., в то время как за 11 предыдущих месяцев месяцев 2016 г. — лишь на 243 млрд руб. Это следует из неконсолидированных данных его бухгалтерской отчетности.
Другие крупные розничные банки держали паузу в снижении ставок лишь первую половину января.
Но на этой неделе сразу шесть банков тем или иным способом изменили доходность депозитов для населения. В частности, как и Сбербанк, некоторые банки сейчас отказываются от самых доходных депозитов, не меняя ставок остальных. К примеру, Бинбанк с 17 января отменил прием вклада «Максимальный процент», ставка которого достигала 9,5% годовых. Теперь максимальная ставка розничного вклада в нем составляет 8,40% (при вложении на 91 день суммы не менее 1,5 млн руб.).
А «Ренессанс кредит» отказался от годового «Специального» вклада со ставкой 9,5% годовых, после чего максимальный процент для рублевых вложения в банке составил 9,25%.
С понедельника банк «Траст» и МКБ (вклад «Все включено») снизили рублевые ставки на 0,25 процентного пункта. «Росгосcтрах банк» и банк «Уралсиб» уменьшили доходность рублевых и долларовых вкладов на 0,2 п. п.
Самое заметное снижение произошло в «Русском стандарте», который прежде давал, пожалуй, максимальную доходность розничным вкладчикам среди банков топ-20 по объему вкладов населения – до 10% годовых в рублях, 2% в долларах и 1,25% в евро. Теперь его рублевые и долларовые ставки снижены на 0,75-1% годовых, а ставки депозитов в евро – на 0,5-0,75%. Остальные банки ставки в евро не меняли.
Действующие ставки некоторых вкладов в десяти банках с наибольшим объемом вкладов физлиц, а также банков, изменивших ставки, представлены в таблице.
Действующие ставки срочных вкладов в рублях, % годовых
|Банк
|6 месяцев
|12 месяцев
|700 000 руб.
|3 млн руб.
|700 000 руб.
|3 млн руб.
|Сбербанк
|6,4
|7,25
|6,25
|7
|ВТБ 24
|7,30
|7,70
|7,05
|7,45
|Газпромбанк
|7,80
|8,00
|7,30
|7,50
|Альфа-банк
|7,7
|7,9
|7
|7,2
|ВТБ Банк Москвы
|7,00
|7,50
|7,20
|7,85
|Россельхозбанк
|8
|8
|-
|-
|Бинбанк
|8,1
|8,2
|7,65
|7,75
|Райффайзенбанк
|6,0
|8,0
|6,5
|7,5
|Промсвязьбанк
|8,25
|8,5
|8,25
|8,5
|Открытие
|8,11
|8,4
|8,14
|8,42
|МКБ
|8,5
|8,5
|9
|9
|Русский стандарт
|8,5
|8,5
|9
|9
|Уралсиб
|7,8
|7,9
|7,8
|7,9
|Траст
|9,15
|9,15
|9,4
|9,4
|Росгосстрахбанк
|8
|8,1
|8
|8,1
|Ренессанс Кредит
|9,00
|9,25
|9,00
|9,25
Банкиры говорят о сохранении тренда на снижение доходности банковских вложений в 2017 г.
«Уже сейчас средняя ставка годового депозита составляет 7,64% годовых. Но снижение банками процентных ставок по вкладам продолжится в ожидании очередного изменения ключевой ставки ЦБ», - говорит первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин. В «ВТБ 24» считают, что рублевые ставки снизятся в этом году на 1,5-2% годовых.
А специалисты аналитического центра НАФИ полагают, что на фоне ожидаемого выхода уровня инфляции на целевые 4% средняя ставка по рублевым вкладам до конца 2017 г. может достичь скромных 5%.
Действующие ставки срочных вкладов в долларах, % годовых
|Банк
|6 месяцев
|12 месяцев
|$20 000
|$50 000
|$20 000
|$50 000
|Сбербанк
|0,45
|0,95
|1,05
|1,65
|ВТБ 24
|0,10
|0,40
|0,80
|1,35
|Газпромбанк
|0,80
|0,80
|1,20
|1,20
|Альфа-банк
|0,65
|0,75
|1,35
|1,45
|ВТБ Банк Москвы
|1,15
|1,60
|1,15
|1,60
|Россельхозбанк
|0,95
|0,95
|-
|-
|Бинбанк
|1,3
|1,5
|1,8
|2
|Промсвязьбанк
|0,8
|0,8
|1,4
|1,5
|Открытие
|1,15
|1,15
|1,88
|1,88
|Райффайзенбанк
|1,0
|1,0
|2,0
|2,0
|Русский стандарт
|1
|1
|1,5
|1,5
|Уралсиб
|0,6
|0,6
|1,1
|1,1
|Росгосстрахбанк
|1,65
|1,65
|1,7
|1,7