Вслед за Сбербанком крупные банки снижают ставки вкладов

Вкладчики с рублями теперь не могут рассчитывать даже на 10% годовых

Сбербанк с начала 2017 г., как и планировал, отказался от своего самого выгодного розничного онлайн-вклада «Доходный год» со ставкой 7,4-8% годовых. Теперь такие проценты доступны лишь состоятельным вкладчикам банка (для них в банке действуют специальные линейки вкладов).

Максимум, что Сбербанк сегодня готов платить розничными вкладчикам, — 6,95% годовых с учетом капитализации (в онлайне при вложении от 700 000 руб. на срок 6-12 мес.).

А во вторник Сбербанк урезал доходы и состоятельных валютных вкладчиков. Для них ставки полугодовых и годовых вкладов в долларах снизились в среднем на 0,2-0,3 процентного пункта, следует из данных, представленных банком. Ставки по долларовым вкладам для клиентов в рамках пакетов услуг «Сбербанк премьер» и «Сбербанк первый» с 17 января снижены в связи с завершением акции для вкладчиков, действовавшей с 19.12.16, поясняет представитель банка.

Урожайный декабрь Сбербанка В декабре Сбербанк собрал богатый урожай денег населения. Средства физлиц увеличились за декабрь на 348 млрд руб., в то время как за 11 предыдущих месяцев месяцев 2016 г. — лишь на 243 млрд руб. Это следует из неконсолидированных данных его бухгалтерской отчетности.

Другие крупные розничные банки держали паузу в снижении ставок лишь первую половину января.

Но на этой неделе сразу шесть банков тем или иным способом изменили доходность депозитов для населения. В частности, как и Сбербанк, некоторые банки сейчас отказываются от самых доходных депозитов, не меняя ставок остальных. К примеру, Бинбанк с 17 января отменил прием вклада «Максимальный процент», ставка которого достигала 9,5% годовых. Теперь максимальная ставка розничного вклада в нем составляет 8,40% (при вложении на 91 день суммы не менее 1,5 млн руб.).

А «Ренессанс кредит» отказался от годового «Специального» вклада со ставкой 9,5% годовых, после чего максимальный процент для рублевых вложения в банке составил 9,25%.

С понедельника банк «Траст» и МКБ (вклад «Все включено») снизили рублевые ставки на 0,25 процентного пункта. «Росгосcтрах банк» и банк «Уралсиб» уменьшили доходность рублевых и долларовых вкладов на 0,2 п. п.

Самое заметное снижение произошло в «Русском стандарте», который прежде давал, пожалуй, максимальную доходность розничным вкладчикам среди банков топ-20 по объему вкладов населения – до 10% годовых в рублях, 2% в долларах и 1,25% в евро. Теперь его рублевые и долларовые ставки снижены на 0,75-1% годовых, а ставки депозитов в евро – на 0,5-0,75%. Остальные банки ставки в евро не меняли.

Действующие ставки некоторых вкладов в десяти банках с наибольшим объемом вкладов физлиц, а также банков, изменивших ставки, представлены в таблице.

Действующие ставки срочных вкладов в рублях, % годовых Банк 6 месяцев 12 месяцев 700 000 руб. 3 млн руб. 700 000 руб. 3 млн руб. Сбербанк 6,4 7,25 6,25 7 ВТБ 24 7,30 7,70 7,05 7,45 Газпромбанк 7,80 8,00 7,30 7,50 Альфа-банк 7,7 7,9 7 7,2 ВТБ Банк Москвы 7,00 7,50 7,20 7,85 Россельхозбанк 8 8 - - Бинбанк 8,1 8,2 7,65 7,75 Райффайзенбанк 6,0 8,0 6,5 7,5 Промсвязьбанк 8,25 8,5 8,25 8,5 Открытие 8,11 8,4 8,14 8,42 МКБ 8,5 8,5 9 9 Русский стандарт 8,5 8,5 9 9 Уралсиб 7,8 7,9 7,8 7,9 Траст 9,15 9,15 9,4 9,4 Росгосстрахбанк 8 8,1 8 8,1 Ренессанс Кредит 9,00 9,25 9,00 9,25 Сбросить сортировку Указаны вклады без частичного изъятия средств из ТОП-50 банков по объему вкладов физлиц; без учета онлайн вкладов и вкладов для специальных категорий клиентов. Данные банков на 19 января 2017 г.

Банкиры говорят о сохранении тренда на снижение доходности банковских вложений в 2017 г.

«Уже сейчас средняя ставка годового депозита составляет 7,64% годовых. Но снижение банками процентных ставок по вкладам продолжится в ожидании очередного изменения ключевой ставки ЦБ», - говорит первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин. В «ВТБ 24» считают, что рублевые ставки снизятся в этом году на 1,5-2% годовых.

А специалисты аналитического центра НАФИ полагают, что на фоне ожидаемого выхода уровня инфляции на целевые 4% средняя ставка по рублевым вкладам до конца 2017 г. может достичь скромных 5%.