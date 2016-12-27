Персональные финансы

Вкладчикам придется затянуть пояса

Доходность рублевых вкладов упадет на 2–3 процентных пункта в 2017 году
Вкладчикам придется затянуть пояса
Вкладчикам придется затянуть пояса
Д. Абрамов / Ведомости

За 2016 г. ставки рублевых вкладов для физических лиц в зависимости от банка снизились на 1,5-3% годовых, а валютных - на 0,5-2%.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в десяти банках, собравших больше всего средств физических лиц в рублевые вклады, с начала года снизилась на 1,7% до 8,40% (к III декаде 2016 г.), а ключевая ставка — на 1% до 10%.

А еще год назад в некоторых крупных банках можно было разместить рубли под 12,5-14% годовых, доллары – под 3,5-4%, а евро – под 3-3,5%.

Максимум, на что сегодня могут рассчитывать вкладчики при размещении застрахованных АСВ сумм, - 9,5-10% в рублях, 2-2,5% в долларах, 1-1,5% в евро. (подробнее см. таблицу ниже).

Все еще впереди

Между тем банкиры и аналитики уверены, что это еще далеко не предел и в будущем ставки вкладов определенно опустятся ниже.

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