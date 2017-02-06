Медведев: рост пенсий в России начал превышать инфляцию

Пенсии в России стали повышаться в реальном выражении, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В понедельник Медведев встретился с главой Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым, и тот доложил о действиях фонда по организации единовременных выплат пенсионерам в размере 5000 руб. в январе, а также индексации пенсий в размере 5,4%, которая проводится с февраля.

В итоге, отметил Дроздов, пенсии повысились на уровень выше инфляции.

«Сумма [роста средней пенсии после единовременной выплаты и индексации] на 2% превышает размер фактически сложившейся инфляции, т. е. это, по сути, переход к росту пенсий в реальном выражении, не в номинальном», - отметил Медведев в ходе встречи.

В свою очередь Дроздов согласился с ним, уточнив, что рост пенсий превышает инфляцию на 2,1%.