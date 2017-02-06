В ПФР пообещали, что за три года пенсии увеличатся в среднем на 1000 рублей

Пенсии россиян в 2017-2019 г. вырастут в среднем более чем на 1000 руб., примерно до 15 000 руб., доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

«Исходя из бюджета на 2017-2019 г. предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на 1000 руб., то есть уже к 15 000 руб.», - сказал Дроздов. По его словам, у некоторых категорий, например у ветеранов и участников войны, пенсия будет составлять более 40 000 руб.

Дроздов отметил, что в нынешнем году пенсия составит порядка 14 000 руб. в месяц. «Это на 2,1% больше, чем инфляция», - подчеркнул он.