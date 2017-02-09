Регионы закончили 2016 год с бюджетным дефицитом – Счетная палата

Регионы России закончили 2016 год с бюджетным дефицитом в 12,6 млрд руб., сообщила Счетная палата (СП) в своем докладе о ходе исполнения федерального бюджета. Профицитными оказались бюджеты 29 регионов (в сумме 189,0 млрд руб.), дефицитными - 56 регионов (201,6 млрд руб.).

Еще на 1 декабря консолидированный бюджет субъектов федерации складывался с профицитом 501,8 млрд руб., отмечает СП.

Госдолг регионов в течение прошлого года снижался, отмечает СП, но в декабре вырос до 2,35 трлн руб., что на 1,5% превышает показатель на начало года. «Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили 153,7 млрд руб. и выросли по сравнению с 2015 г. на 3,2%. В 2016 г. отмечается замедление темпа роста по данному разделу по сравнению с показателями 2015 г. (122,4%), обусловленное структурным изменением госдолга регионов в пользу бюджетных кредитов», - пишет надзорный орган.

В 2017 г. увеличились долговые обязательства 49 регионов. Самый значительный рост отмечен в республике Крым - в 13,1 раза, в Ненецком автономном округе - в 3,6 раза, Тюменской области - в 1,8 раза.