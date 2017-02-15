Сотрудники Минэкономики, отвечающие за госзакупки, могут перейти в Минфин – «Коммерсантъ»

Контроль за системой госзакупок может перейти от Минэкономики к Минфину, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова источников по итогам совещания с первым вице-премьером 9 февраля. Министрам Максиму Орешкину и Антону Силуанову поручено «проработать предложения об уточнении полномочий министерств и ведомств в сфере закупок товаров, работ, услуг» и «представить в правительство проекты нормативно-правовых актов» до 16 февраля. По словам знакомого с ситуацией источника, встреча министров должна пройти в течение недели. Не исключено, что речь пойдет о возможном переходе из Минэкономики в Минфин как минимум части подчиненных, курирующих закупки.

Минэкономики предложит Шувалову проектный принцип управления системами госзакупок, закупок госкомпаний и развития конкуренции, отмечает издание, ознакомившее с проектом предложений ведомства. Минэкономики фактически является и заказчиком, и управляющим проектом и к тому же отвечает за мониторинг его результатов, а в развитии конкуренции аналогичные полномочия сконцентрированы у ФАС. Минэкономики отмечает, что готово стать заказчиком этих проектов.

Как ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на письмо из аппарата правительства от 19 января, принято решение определить казначейство единым органом, ответственным за функционирование Единой информационной системы закупок.