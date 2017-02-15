Недельная инфляция стала нулевой впервые с начала года

Инфляция в России с 7 по 13 февраля 2017 г. была нулевой, сообщил в среду Росстат. Обычно нулевая недельная инфляция фиксируется летом или осенью, в феврале она не опускалась до такого значения минимум с 2008 г. Последний раз нулевая недельная инфляция отмечалась в начале сентября 2016 г. под влиянием сезонного фактора - удешевления плодоовощной продукции.

В каждую из предыдущих четырех недель рост цен составил по 0,1%, за период с 1 по 9 января - 0,3% из-за роста тарифов.

Как сообщалось, в январе инфляция в России составила 0,6%, а в годовом выражении снизилась до 5,0% с 5,4% в декабре. При сохранении текущей динамики цен инфляция по итогам февраля может составить 0,2% против 0,6% в феврале 2016 г. Это будет означать, что в годовом выражении инфляция в феврале может снизиться до 4,6%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в феврале на уровне 0,3-0,5% со снижением годовой инфляции до 4,7-4,9%, отмечалось в еженедельном мониторинге министерства.