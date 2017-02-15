Госпакет ВТБ приватизируют после снятия санкций

Правительство продаст госпакет в размере 10,9% акций ВТБ после снятия антироссийских санкций. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов. В отношении ВТБ Запад ввел санкции в 2014 г.

«Мы исходим из того, что если, предположим, санкции будут сняты, наши предприятия, особенно ВТБ, конечно, будут стоить дороже. Поэтому мы и снесли продажу пакета акций ВТБ на более поздний период, после того, когда, может быть, улучшатся отношения с Западом и санкции будут сняты», - пояснил министр.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе утвердил прогнозный план приватизации на 2017-2019 гг.