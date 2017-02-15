Кабмин утвердил план приватизации на 2017-2019 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил одобренный правительством прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 г, сообщается на сайте кабинета министров.

«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 гг. находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», - поясняется в справке у документу.

Ожидается, что ежегодные поступления от приватизации в федеральный бюджет составят 5,6 млрд руб. Оценка проводилась без учета стоимости акций крупнейших компаний.