Правительство хочет запрещать оборот товаров, поступающих в Россию через страны ЕАЭС – РБК

Минфин подготовил законопроект, который даст правительству право запрещать в России оборот товаров, поступающих из стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС, туда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Как сообщает РБК, 13 февраля поправки одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. Пресс-служба Минфина это подтвердила. Запрет может вводиться для товаров, которые попадают в страны ЕАЭС из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России. Например, это могут быть товары, для которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины или для импортеров которых предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы. Также под запрет могут попасть товары, ввоз которых в Россию запрещен или ограничен, а еще – «иные категории товаров, определяемых указами президента России», цитирует РБК.

Законопроект вносится, чтобы запретить сбыт в России товаров из стран ВТО, которые ввозятся через страны ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также сбыт санкционных товаров, объяснил порталу источник в федеральных структурах. Введение такого закона позволит «обеспечить единые на всей ее территории условия оборота товаров независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки», говорится в пояснительной записке.

После вступления в ВТО в конце 2015 г. Казахстан снизил ввозные пошлины на многие товары, средняя ставка таможенного тарифа сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС, напоминает РБК. В 2017 г. в Казахстане такие сниженные по сравнению с единым таможенным тарифом ЕАЭС пошлины действуют для 1914 товаров. По сниженным пошлинам в Казахстан ввозится примерно треть товаров из Китая. Из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам все равно ввозятся в Россию, писали «Ведомости» в декабре.