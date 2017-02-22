Доходы россиян в январе выросли за счет пенсионеров – Росстат

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 8,1%, сообщил Росстат. В основном этот рост «обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5000 руб., произведенной в январе 2017 г.», - поясняет статистическая служба.

Денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2017 г. увеличились в годовом выражении на 12,5% до 24 225 руб. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам января составила 35 650 руб., что на 8,3% выше, чем годом ранее.

В феврале 2016 г. пенсии в России проиндексировали только на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. В августе правительство России приняло решение провести единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017 г. вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 г.

В начале февраля премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым констатировал, что благодаря выплате 5000 руб. пенсии повысились на уровень выше инфляции. «Сумма [роста средней пенсии после единовременной выплаты и индексации] на 2% превышает размер фактически сложившейся инфляции, т. е. это, по сути, переход к росту пенсий в реальном выражении, не в номинальном», - отметил Медведев.

По оценке Всемирного банка, в период экономического роста 2000–2008 гг. основным фактором сокращения бедности в России были трудовые доходы: почти 60% людей, перешедших за этот период в категорию экономически защищенного населения (с доходом не менее $10 в день по паритету покупательной способности; в России число таких людей к 2008 г. возросло с 25 до 60% населения), сделали это благодаря росту зарплат и занятости и только 25% – за счет повышения пенсий и социальных выплат. После 2008 г., наоборот, почти две трети таких переходов опирались на социальные пособия.