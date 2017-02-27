Минздрав отметил рост участия частных структур в государственных программах медпомощи

Около 27% частных структур принимали участие в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в 2016 г., сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как передает ТАСС, она сказала это в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. В 2011 г. в этой программе участвовало всего 7% частных структур.

По словам министра, сейчас в стране 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении. Это взаимодействие не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам, добавила она.