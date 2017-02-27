ВЭБ обсуждает с Минфином конвертацию в рубли валютного депозита на $6 млрд из средств ФНБ

Внешэкономбанк (ВЭБ) обсуждает с Минфином конвертацию в рубли валютного депозита на $6 млрд, выданного из средств фонда национального благосостояния (ФНБ) осенью 2014 г. Как передает «Интерфакс», это заявил руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

По его словам, предложение конвертировать в рубли валютный депозит исходит от ВЭБа, «потому что у ВЭБа риски открытой валютной позиции и нужно что-то с этим делать».

В сентябре 2014 г. были заключены договоры о размещении валютных средств ФНБ на депозиты во Внешэкономбанке на общую сумму $6 млрд (эквивалент на дату заключения договора - 228,5 млрд руб.), напоминает «Интерфакс». В декабре 2015 г., когда проблемы ВЭБа обострились из-за ухудшения качества активов и санкций, правительство улучшило условия по депозиту, пролонгировав его до 26 сентября 2034 г., снизив ставку до 0,25% годовых и установив трехлетний льготный период по уплате процентов.