Орешкин: Минэкономразвития не предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Минэкономразвития не предлагает отказаться от плоской шкалы НДФЛ в пользу прогрессивной, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума, комментируя появившуюся в последнее время информацию об обсуждении такой возможности.

«У нас таких предложений нет», - сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

В середине января об обсуждении в правительстве прогрессивной шкалы НДФЛ заявила вице-премьер Ольга Голодец. Тогда ее слова опроверг премьер-министр Дмитрий Медведев, подчеркнув, что в конце 2016 г. президент Владимир Путин говорил, что вопрос в повестке дня не стоит. Позднее Голодец уточнила, что «планов по введению прогрессивной шкалы в правительстве нет <...> экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей восьмилетней программы <...> ведутся». Цель – увеличить доходы наименее защищенных слоев населения, отметила она.

Изменение налогообложения должно помочь в борьбе с бедностью, поясняла Голодец: через освобождение от НДФЛ доходов до 1 МРОТ (с 1 июля 2016 г. – 7500 руб., сейчас необлагаемый минимум – 400 руб.). Варианты изменения НДФЛ рассматривались последний раз в сентябре, говорил «Ведомостям» в январе федеральный чиновник. Прогрессивная шкала НДФЛ создаст риски ухода зарплат в тень и искажения ситуации на рынке труда, предупреждал Минфин в материалах к бюджетным совещаниям, альтернативное предложение – поднять единую ставку НДФЛ до 15–16% и ввести необлагаемый минимум.