Шувалов: президент требует от правительства быстро определиться с налоговым маневром

Правительство России планировало до конца года определиться с предложениями по налоговому маневру, но президент России требует сделать это скорее, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Мы думали, что по налоговым законопроектам нужно провести работу до конца 2017 г. Но уже сейчас видим, что президент от нас требует и просит, чтобы работа была проведена чуть быстрее», - сказал он.

Комментируя заявление председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о том, что он видит возможность повышения ставки НДФЛ, Шувалов подчеркнул, что поручение президента заключается в том, что нужно в совокупности оценить налоговую нагрузку и предсказуемость налоговой нагрузки, «не выдергивая никаких налогов».

«И она должна вступить в силу с 1 января 2019 г. Все, что сейчас отдельные предложения по отдельным налогам, - всего лишь предложения. Многие эксперты имеют свое мнение о том, какой должен быть НДС, НДФЛ или налог на прибыль предприятий. Имеет смысл обсуждать только общую налоговую рамку. Как только сделаем эту работу, мы ее представим», - сказал первый вице-премьер .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле пока не сформирована позиция по вопросу, стоит повышать или нет ставку НДФЛ.