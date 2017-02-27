Минфин разместит евробонды в 2017 году с помощью российских банков

Министерство финансов России планирует в 2017 г. разместить евробонды с помощью российских банков и инфраструктуры, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

«В прошлом году мы размещали евробонды, и нам это очень понравилось. В этом году тоже предполагаем размещать еврооблигации с учетом использования российских банков и российской инфраструктуры», - сказал он.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак говорил, что размещение российских евробондов возможно весной этого года.

В прошлом году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации. Тем не менее Россия дважды успешно разместила еврооблигации даже при помощи единственного организатора - «ВТБ капитала»: в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба с погашением в 2026 г.).