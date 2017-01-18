ВТБ видит возможность размещения евробондов России весной 2017 года

Предправления ВТБ Андрей Костин заявил российским СМИ в Давосе, что Минфин России будет иметь хорошие возможности для размещения евробондов России весной 2017 г.

По его оценке, Росия сможет привлечь в рамках одного размещения заем на всю сумму, предусмотренную в бюджете на текущий год.

В соответствии с программой внешних заимствований Минфин может занять на внешнем рынке в 2017 г. до $7 млрд, из них еврооблигации на $4 млрд для обмена старых выпусков.

«Судя по тому, что я знаю от руководства министерства, они заинтересованы в размещении бондов и будут размещаться в этом году. Их вполне устроило прошлогоднее размещение, хотя оно по понятным причинам было более сложным, чем мы ожидаем в этом году. Поэтому в общем да, весной вполне окно нормальное, мне кажется, будет», - цитирует Костина «РИА Новости».

«Если нас назначат опять агентами, то будем размещать. Мы считаем, что на нынешнем фоне можно это сделать».

В 2016 г. Россия разместила двумя траншами евробонды на общую сумму $3 млрд, единственным организатором выпуска был ВТБ.