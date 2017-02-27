Орешкин будет напрямую курировать департамент макропрогнозирования

Министр экономического развития России Максим Орешкин будет напрямую курировать департамент макроэкономического прогнозирования, заместителя министра по этому направлению не будет. Об этом глава Минэкономразвития сообщил журналистам.

«Нет», - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, будет ли у него заместитель по макропрогнозированию.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра экономического развития Алексея Ведева, курировавшего в ведомстве макроэкономическое прогнозирование.

Орешкин также сообщил, что замглавы Внешэкономбанка Андрей Клепач не будет работать в Минэкономразвития. По информации СМИ, Клепач, бывший заместителем министра экономического развития России в 2008-2014 гг., планирует вернуться в министерство.