Закон о самозанятых в нынешнем виде работает только для уборщиц – Титов

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов подверг критике вступившие в силу с 2017 г. поправки в Налоговый кодекс, согласно которым от налогов и страховых взносов на два года освобождены няни, репетиторы и гувернантки, которые зарегистрируются в качестве самозанятых. Об этом он заявил на круглом столе по малому и среднему бизнесу в рамках инвестиционного российского форума «Сочи-2017».

«Буквально две недели назад в Екатеринбурге зарегистрировался первый самозанятый, и это уборщик. Больше никто из микробизнеса не изъявил желание зарегистрироваться в качестве самозанятого предпринимателя», - рассказал Титов.

По его словам, в России закон о самозанятых работает для уборщиц, но не для реального сектора малого бизнеса и микробизнеса. Поправки не учитывают интересы малого и среднего бизнеса, «который мог бы выйти из тени, если бы были другие категории, освобожденные от взносов».

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