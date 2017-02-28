Минфин не исключает возможности размещения ОФЗ в юанях в 2017 году

Минфин России не исключает возможности размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях в 2017 г., однако многое зависит от готовности китайских финансовых властей. Об этом в интервью ТАСС в ходе инвестиционного форума в Сочи рассказал глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

По его словам, предыдущие заявления Минфина о том, что размещение этих бумаг в текущем году маловероятно, не является окончательным решением министерства.

«Это неокончательное решение. Мы говорили о том, что вероятность размещения в этом году не очень высокая или существенно ниже, чем мы планировали ранее. И связано это, прежде всего, с позицией китайских властей. Мы готовы к реализации такого проекта. Но, как показала проработка этого вопроса в прошлом году, наша идея в какой-то степени идет вразрез с общей политикой китайских финансовых властей по ограничению оттока капитала из Китая», - пояснил Вышковский.

При этом, отметил он, Минфин не рассматривает никаких альтернатив для ОФЗ в юанях, поскольку этот инструмент задумывался не как средство финансирования дефицита бюджета, а как попытка привлечь на российский рынок новую категорию инвесторов.