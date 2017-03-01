Шувалов: Льготные кредиты для малого бизнеса профинансирует правительство

Программа «Шесть с половиной» (льготного кредитования малого и среднего предпринимательства) не сворачивается, правительство готово выделить на нее средства из собственных источников, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в Совете Федерации.

«У нас понимание такое - Банк России не собирается ничего сворачивать. Я не принимал участия в Сочинском форуме, я был в поездках по среднеазиатским странам. Но я оттуда слышал сигнал, что мы увеличим даже программу, но, скорее, за счет правительственного источника. То есть мы эту программу будем поддерживать, но это не должен быть ресурс Центрального банка», - сказал он.

На этой неделе на инвестфоруме в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5% на 50 млрд руб. Он поручил Минэкономразвития с Минфином в двухнедельный срок представить согласованные предложения, отметив, что задача кабмина - «поддержать растущую активность этих сегментов».

Шувалов сегодня повторил, что программа 6,5% была антикризисной, а сейчас экономика выходит в фазу роста. «Меры по предоставлению такого кредита за счет Банка России - это неправильно. И Банк России нам постоянно посылает сигналы, что вы - правительство - имейте в виду, поскольку кризиса больше в такой жесткой фазе нет, действительно и яркого роста нет, но мы не будем ее сворачивать. Но вряд ли вам (правительству) стоит ожидать расширения программы за наш счет (за счет средств ЦБ)», - отметил Шувалов.

Программа Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства «Шесть с половиной» была разработана совместно с Минэкономразвития и Банком России. По ней зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых.

Ранее заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский говорил, что программа невыгодна ВТБ. А по словам вице-президента по GR Сбербанка Андрея Шарова, программу «Шесть с половиной» нужно использовать только для инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса.