Медведев предложил увеличить на 50 млрд рублей программу кредитования малого бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить на 50 млрд руб. программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5%.

«Надо расширить программу "шесть с половиной" по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем малым и средним компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях - здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях», - заявил он на пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», говоря об основных направлениях готовящегося комплексного плана действий правительства до 2025 г. Он предложил увеличить лимит программы на дополнительные 50 млрд руб. для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели.

Он поручил Минэкономразвития вместе с Минфином в двухнедельный срок представить согласованные предложения по этим мерам, отметив, что задача кабмина - «поддержать растущую активность этих сегментов».