Россия в прошлом году была крупнейшим иностранным инвестором Украины

В 2016 г. иностранные инвестиции в экономику Украины выросли на 17,1% до $4,406 млрд, сообщает УНИАН со ссылкой на данные госстата Украины. Инвестиции поступали из 77 стран мира, почти 70% общего объема пришлось на несколько стран, из которых на первом месте Россия с $1,667 млрд, затем идут Кипр ($427,7 млн), Великобритания ($403,9 млн), Нидерланды ($255 млн) и Австрия ($249,9 млн). Данные приводятся без учета Крыма, Севастополя и зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Госстат не приводит общую оценку объемов акционерного капитала на отчетную дату, как и привычную разбивку данных на поступления новых инвестиций, отток за период и переоценку, но при этом обещает обнародовать больше информации об инвестициях 30 марта.

Наибольшие объемы прямых инвестиций поступили в финансовую и страховую сферу – $2,825 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта – $524,9 млн, промышленность – $75,2 млн. Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий – резидентов Украины в экономику стран мира в 2016 г. снизился на 25,8% и составил $20,7 млн. Украинские компании вкладывали инвестиции в 15 стран, наибольшие объемы пришлись на Кипр, Виргинские острова, Австрию и Россию.