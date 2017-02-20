Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Экспорт по законам военного времени

Кто и как зарабатывает на поставках продуктов в ДНР и ЛНР

Из России в непризнанные республики идет продовольствие, обратно – наличные деньги
  • Иван Васильев,
  • Ирина Грузинова,
  • Екатерина Бурлакова
  • / Ведомости
В Донбасс попадает мясо птицы, произведенное крупнейшими российскими компаниями, но через вторые-третьи руки
В Донбасс попадает мясо птицы, произведенное крупнейшими российскими компаниями, но через вторые-третьи руки
Денис Абрамов / Ведомости

Обычный экспорт, ничего особенного. Просто надо уйти от стереотипа, что там война, нестабильность и все такое», – объясняет менеджер одной из торговых компаний особенности поставок продуктов питания в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики. Каждый день его компания отправляет несколько фур, загруженных курятиной или свиными тушами, крупами или пивом, через таможенные посты в Ростовской области. «Мы середнячки, таких за последние два года в нашем городе появилось десятки, но на жизнь более чем хватает», – радуется он. В Ростовской области расцвет внешнеторгового и логистического бизнеса: за два года количество зарегистрированных там компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами или агентскими услугами в этой области, увеличилось больше чем в два раза до 328 фирм, а число транспортных компаний – в 1,6 раза до 787. Два года назад такое сложно было представить: в Донбассе хватало более дешевых украинских продуктов. После образования ЛНР и ДНР и начала военного конфликта поставки украинской продукции в самопровозглашенные республики резко снизились. Из-за этого в 2014 г. там возник дефицит продуктов. В 2015 г. министерство сельского хозяйства ДНР заявило, что договорилось о поставках российских продуктов: и действительно, российские компании начали активно налаживать связи с контрагентами из Донбасса. По итогам 2016 г. экспорт многих продуктов из России на Украину вырос в разы, свидетельствует статистика ФТС. Так как Украина в конце 2015 г. ввела эмбарго на поставки российских продуктов, экспортные товары отправляются в ЛНР и ДНР, выяснили «Ведомости» (подробнее см. статью на стр. 01). С чьей помощью?

Продуктовые проводники

В прошлом году Украина стала лидером по импорту российского мяса, обогнав Казахстан
Донбасс – крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из России
На две непризнанные республики в 2016 году пришлось почти 30% экспорта продукции

Ситуация с поставками российских продуктов в Донбасс парадоксальная: по данным отраслевых объединений, которыми с «Ведомостями» неофициально поделились участники рынка, в регионе продается продукция как локальных производителей с юга России, так и лидеров рынка. В Донецке можно купить пиво из Липецка и Москвы, курицу от крупнейших российских компаний, рассказал «Ведомостям» сотрудник донецкой сети супермаркетов «Амстор». Другие крупные потребители российских продуктов – донбасские сети мясных магазинов, «Первый республиканский супермаркет», производители субпродуктов «Цун-Дон» и «Геркулес». Крупнейшие мясоперерабатывающие комбинаты региона – макеевский и луганский – тоже перерабатывают российскую свинину и говядину.

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