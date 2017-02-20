Донбасс – крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из России

По данным ФТС, в 2016 г. Украина вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов – от водки до кондитерских изделий, вырос даже экспорт молока, которого не хватает самой России. Самая удивительная история произошла с мясом и пивом. Поставки пива за год увеличились в 1,5 раза – до 38,46 млн дал, показывают данные российских таможенников. Мясо же и субпродукты в 2013–2014 гг. Украина в России практически не закупала. Но в 2016 г. туда уехало 47 893 т этой продукции. Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, по данным ФТС, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса. В итоге Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, оттеснив на второе место Казахстан.

Результат удивительный, потому что в конце 2015 г. власти Украины в ответ на российское продуктовое эмбарго ввели запрет на поставки большинства продуктов из России, в том числе пива и мяса. По данным Госслужбы статистики Украины, за январь – ноябрь 2016 г. импорт мяса из России на Украину сократился более чем в 40 раз до $15 400 (данных в натуральном выражении служба не публикует). По пиву динамика похожая, говорит сотрудник службы, не приводя точных данных. Представитель министерства аграрной политики Украины не смог объяснить динамику экспорта российской продукции на Украину.

Представитель ФТС не смог уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Поставки в Луганск и Донецк могут быть зафиксированы как экспорт на Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует, объяснил разницу сотрудник украинской службы.

Десяток собеседников «Ведомостей» в российских производственных и торговых компаниях знают, что российские продукты поставляются в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

Ввоз продуктов из России действительно вырос, но в разы меньше оценок ФТС, говорит источник, близкий к руководству ДНР. Везти российское мясо сюда невыгодно, так как с Украины в ДНР контрабандой ввозится более дешевое, считает он. На территории ДНР некоторые предприятия выпускают продукты, ту же колбасу, из российского сырья, говорит собеседник «Ведомостей». Некоторые из них пытаются обойти эмбарго и поставлять продукцию в Россию, но не очень удачно, продолжает он.

Действительно, получателями практически всей экспортированной за последние два года на Украину говядины и свинины значатся компании из Луганской и Донецкой областей, свидетельствует детальная таможенная статистика, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям». ЛНР и ДНР не хватает собственной продукции и существенно сократились поставки с Украины, говорит президент Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Поэтому в 2016 г. российским предприятиям удалось наладить торговые связи с покупателями в республиках, объясняет он. Это коммерческие поставки на перерабатывающие заводы, а не гуманитарная помощь, говорит Ковалев. На российском мясе работает мясоперерабатывающий комбинат в Макеевке (Донецкая обл.) и Луганский мясоперерабатывающий комбинат, рассказали «Ведомостям» их сотрудники.

В ЛНР и ДНР из России завозится продукция всех крупнейших российских производителей – это касается и пива, и мяса, признают участники рынка и отраслевые эксперты, а также сотрудники работающих в Донбассе торговых сетей. Российские же производители или уверяют, что ничего не продают в непризнанные республики, или отказываются обсуждать эту щекотливую тему. Лишь представитель ГК «Белая птица» признал, что его компания в прошлом году отправила на Украину небольшую партию курицы – 18 т. Но он допускает, что более крупные партии поступают в эту страну через оптовиков. ГК «Русагро» продает мясо в России и наращивает поставки субпродуктов в страны Азии и Африки, объяснил ее гендиректор Максим Басов. Представители «Черкизово» и «Мираторга» от комментариев отказались. Представители еще двух компаний объяснили, что часть продукции отгружают оптовикам и о дальнейшей судьбе продукции им не известно. Но, допускают они, эта продукция вполне может продаваться в ДНР и ЛНР.

Нежелание ведущих компаний ассоциироваться с поставками в Донбасс вполне объяснимо, говорят попросившие об анонимности российский юрист и его киевский коллега. Формально санкций за поставку продукции из России в ЛНР и ДНР нет. Но в американском санкционном списке очень много людей из Донецка, а значит, за сотрудничество не только с ними, но и с контролируемыми ими компаниями и связанными лицами российские поставщики могут попасть под санкции, рассуждает российский юрист.

Украина с 2014 г. вводит санкции в отношении конкретных юридических и физических лиц. Компания, действия которой могут расцениваться как угроза национальным интересам или национальной безопасности Украины (в том числе экономической), может попасть в санкционный список, рассказывает юрист крупной киевской юридической компании. Для каждого конкретного лица в каждом конкретном случае определяется вид санкции – это могут быть и ограничения торговых операций, и арест активов, объясняет собеседник «Ведомостей». Чем могут угрожать национальной безопасности производители продуктов? Например, поставками незаконным вооруженным формированиям, объясняет юрист. Не удивительно, что торговлей с ЛНР и ДНР занимаются компании-посредники, работающие на прилегающих к Донецкой области территориях, рассказывают собеседники «Ведомостей» в торговых компаниях. Бизнес с двух сторон найдет схемы обхода – ведь людей в Донбассе нужно кормить, признает украинский чиновник. Представители российских профильных министерств не стали комментировать эту тему.

В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский, Ирина Грузинова