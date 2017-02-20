Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Донбасс скупает в России мясо и пиво

Донбасс – крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из России

На две непризнанные республики в 2016 году пришлось почти 30% экспорта продукции
  • Екатерина Бурлакова,
  • Иван Васильев,
  • Елена Виноградова
  • / Ведомости
В прошлом году Украина стала лидером по импорту российского мяса, обогнав Казахстан
В прошлом году Украина стала лидером по импорту российского мяса, обогнав Казахстан
Steve Pope / Bloomberg via Getty Images

По данным ФТС, в 2016 г. Украина вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов – от водки до кондитерских изделий, вырос даже экспорт молока, которого не хватает самой России. Самая удивительная история произошла с мясом и пивом. Поставки пива за год увеличились в 1,5 раза – до 38,46 млн дал, показывают данные российских таможенников. Мясо же и субпродукты в 2013–2014 гг. Украина в России практически не закупала. Но в 2016 г. туда уехало 47 893 т этой продукции. Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, по данным ФТС, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса. В итоге Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, оттеснив на второе место Казахстан.

Результат удивительный, потому что в конце 2015 г. власти Украины в ответ на российское продуктовое эмбарго ввели запрет на поставки большинства продуктов из России, в том числе пива и мяса. По данным Госслужбы статистики Украины, за январь – ноябрь 2016 г. импорт мяса из России на Украину сократился более чем в 40 раз до $15 400 (данных в натуральном выражении служба не публикует). По пиву динамика похожая, говорит сотрудник службы, не приводя точных данных. Представитель министерства аграрной политики Украины не смог объяснить динамику экспорта российской продукции на Украину.

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Экспорт по законам военного времени

Представитель ФТС не смог уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Поставки в Луганск и Донецк могут быть зафиксированы как экспорт на Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует, объяснил разницу сотрудник украинской службы.

Десяток собеседников «Ведомостей» в российских производственных и торговых компаниях знают, что российские продукты поставляются в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

Ввоз продуктов из России действительно вырос, но в разы меньше оценок ФТС, говорит источник, близкий к руководству ДНР. Везти российское мясо сюда невыгодно, так как с Украины в ДНР контрабандой ввозится более дешевое, считает он. На территории ДНР некоторые предприятия выпускают продукты, ту же колбасу, из российского сырья, говорит собеседник «Ведомостей». Некоторые из них пытаются обойти эмбарго и поставлять продукцию в Россию, но не очень удачно, продолжает он.

Действительно, получателями практически всей экспортированной за последние два года на Украину говядины и свинины значатся компании из Луганской и Донецкой областей, свидетельствует детальная таможенная статистика, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям». ЛНР и ДНР не хватает собственной продукции и существенно сократились поставки с Украины, говорит президент Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Поэтому в 2016 г. российским предприятиям удалось наладить торговые связи с покупателями в республиках, объясняет он. Это коммерческие поставки на перерабатывающие заводы, а не гуманитарная помощь, говорит Ковалев. На российском мясе работает мясоперерабатывающий комбинат в Макеевке (Донецкая обл.) и Луганский мясоперерабатывающий комбинат, рассказали «Ведомостям» их сотрудники.

В ЛНР и ДНР из России завозится продукция всех крупнейших российских производителей – это касается и пива, и мяса, признают участники рынка и отраслевые эксперты, а также сотрудники работающих в Донбассе торговых сетей. Российские же производители или уверяют, что ничего не продают в непризнанные республики, или отказываются обсуждать эту щекотливую тему. Лишь представитель ГК «Белая птица» признал, что его компания в прошлом году отправила на Украину небольшую партию курицы – 18 т. Но он допускает, что более крупные партии поступают в эту страну через оптовиков. ГК «Русагро» продает мясо в России и наращивает поставки субпродуктов в страны Азии и Африки, объяснил ее гендиректор Максим Басов. Представители «Черкизово» и «Мираторга» от комментариев отказались. Представители еще двух компаний объяснили, что часть продукции отгружают оптовикам и о дальнейшей судьбе продукции им не известно. Но, допускают они, эта продукция вполне может продаваться в ДНР и ЛНР.

Нежелание ведущих компаний ассоциироваться с поставками в Донбасс вполне объяснимо, говорят попросившие об анонимности российский юрист и его киевский коллега. Формально санкций за поставку продукции из России в ЛНР и ДНР нет. Но в американском санкционном списке очень много людей из Донецка, а значит, за сотрудничество не только с ними, но и с контролируемыми ими компаниями и связанными лицами российские поставщики могут попасть под санкции, рассуждает российский юрист.

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Украина с 2014 г. вводит санкции в отношении конкретных юридических и физических лиц. Компания, действия которой могут расцениваться как угроза национальным интересам или национальной безопасности Украины (в том числе экономической), может попасть в санкционный список, рассказывает юрист крупной киевской юридической компании. Для каждого конкретного лица в каждом конкретном случае определяется вид санкции – это могут быть и ограничения торговых операций, и арест активов, объясняет собеседник «Ведомостей». Чем могут угрожать национальной безопасности производители продуктов? Например, поставками незаконным вооруженным формированиям, объясняет юрист. Не удивительно, что торговлей с ЛНР и ДНР занимаются компании-посредники, работающие на прилегающих к Донецкой области территориях, рассказывают собеседники «Ведомостей» в торговых компаниях. Бизнес с двух сторон найдет схемы обхода – ведь людей в Донбассе нужно кормить, признает украинский чиновник. Представители российских профильных министерств не стали комментировать эту тему.

В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский, Ирина Грузинова

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