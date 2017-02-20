Зачем России донецкие паспорта

Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: От редакции: Паспортный стол

Подписанный в субботу Владимиром Путиным указ о признании Россией документов, выданных властями самопровозглашенных республик на востоке Украины, – эффектный шаг, призванный надавить на Киев и страны Запада. Просчитаны ли последствия – уже традиционный вопрос для российской «дипломатии новостей».