Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: От редакции: Паспортный стол
Зачем России донецкие паспорта
Много шума малыми средствами
- Николай Эппле
- / Ведомости
Подписанный в субботу Владимиром Путиным указ о признании Россией документов, выданных властями самопровозглашенных республик на востоке Украины, – эффектный шаг, призванный надавить на Киев и страны Запада. Просчитаны ли последствия – уже традиционный вопрос для российской «дипломатии новостей».
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