Международные отношения
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Тактическое обострение

Локальные стычки переросли в артиллерийскую перестрелку

Обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снова резко обострилась
Донецк снова оказался под артобстрелом
Донецк снова оказался под артобстрелом
Игорь Маслов / РИА Новости

У Москвы есть достоверные данные о том, что обострение вооруженного конфликта в Донбассе в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Со стороны не вооруженных сил Украины, а отрядов самостийных была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса <...> Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать занятую территорию». По мнению Пескова, украинская атака преследует цель «отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации».

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