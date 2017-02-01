Локальные стычки переросли в артиллерийскую перестрелку

У Москвы есть достоверные данные о том, что обострение вооруженного конфликта в Донбассе в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Со стороны не вооруженных сил Украины, а отрядов самостийных была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса <...> Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать занятую территорию». По мнению Пескова, украинская атака преследует цель «отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации».