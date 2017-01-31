МИД Украины обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе

Украинский МИД заявил, что обострение ситуации на Донбассе связано с «активизацией российских террористических сил». По данным внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения». В сообщении уточняется, что обстрелы производились из «запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских орудий 152 мм и 122 мм», а также «минометов 120 мм и 82 мм, танков» и «стрелкового оружия».

Украинский МИД заявляет о гибели в результате обстрелов восьми украинских служащих, ранении 26 военных и двоих мирных жителей, а также о том, что в Авдеевке и Ясиноватой более 400 000 мирных жителей остались «без воды, электричества и отопления».

«Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление», — также заявили в Киеве, сравнив их с «грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.».

В МИД Украины подчеркнули, что такие действия российской стороны свидетельствует о том, что Россия «продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей».

Ранее, 30 января, заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в течение суток украинские силовики открыли огонь по территории ДНР 1912 раз. В связи с этим, 31 января, в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По словам Басурина, разведкой Вооруженных сил ДНР был получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко, где сообщается о реальных потерях украинских военных. Басурин уточнил, что согласно этому докладу, за 29 и 30 января со стороны Вооруженных сил Украины погибли 78 человек, 76 получили ранения.

Из-за экстренной ситуации в Донгбассе президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию. Порошенко вернулся в Киев, «чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки». Сообщали украинские власти.

По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Басурина, именно этот перехваченный доклад стал причиной экстренного возвращения Порошенко на Украину.