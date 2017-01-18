Лавров: Россия согласна на вооруженных наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения в Донбассе, стрелковым оружием, однако полицейская миссия ОБСЕ противоречит минским соглашениям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие», - сказал Лавров. «Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по минским договоренностям. Такими нарушениями грешат, прежде всего, Вооруженные силы Украины», - добавил он.

В минувшем году Киев запрашивал ОБСЕ о возможности отправить вооруженную полицейскую миссию на восток Украины для помощи в проведении местных выборов. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда назвал эту идею «искусственной проблемой» и выразил мнение, что на выборах будет достаточно присутствия невооруженных наблюдателей от ОБСЕ.

«Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели в виду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть в Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям», - подчеркнул сегодня Лавров.

По его словам, «в минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка». «Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка в Донбассе в этих условиях не требуется», - заключил он.